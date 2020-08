Тейтъм и Бостън се разправиха с Филаделфия (видео)

Джейсън Тейтъм направи много силен мач за Селтикс с 33 точки, 5 борби и 5 асистенции, а още двама играчи на Бостън завършиха двубоя с 20 или повече точки. Джейлън Браун се отличи с 20 точки и 5 борби, а плеймейкърът Кемба Уокър отбеляза 22 точки (плюс 4 борби и 2 асистенции). Маркъс Смарт допринесе с 10 точки за успеха, а също толкова отбеляза и включилият се от пейката Енес Кантер, който прибави и 9 борби.

Jayson Tatum is now the youngest Boston Celtic to ever score 30+ points in consecutive playoff games.



Makes it look so effortless pic.twitter.com/vDwiOegdvE