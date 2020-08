Дончич не спира да пише история, а Далас подчини ЛА Клипърс във втория мач (видео)

Два дни след като счупи рекорда за най-много точки в един мач при дебют в плейофите, Дончич игра едва 9 минути през второто полувреме снощи. Причината бе натрупани лични нарушения. Но и без него играчите на Далас успяха да надделеят над един от главните претенденти за титлата този сезон, с което направиха развоя на серията доста интригуващ.

Luka Doni finished tonight’s win with 28 points, 8 rebounds and 7 assists tonight.



Doni has recorded the most points (70) in his first two playoff games of anyone since the NBA/ABA merger. pic.twitter.com/97T4P7xPku