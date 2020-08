Каргас подписа с бившия си отбор

View this post on Instagram

Επιστροφ στα Ιωννινα και στον ΠΑΣ ο Κργας! πως σας εχαμε ενημερσει πριν κτι ρες τι σμερα θα ανακοινωθε και επσημα ο Κργας ως πακτης του ΠΑΣ μετ απ αρκετς διαδικασες. Πολλο νομζαμε τι χλασε του Κργα κι μως η επιστροφ του στπερ εναι πλον επσημη. ρχεται αναλυτικ ποστ σε λγο με το KitSwap! Welcome back to our blue family @giannis_kargas !!! #pas_giannina_7

