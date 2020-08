НБА Пол Пиърс с остри критики към ЛеБрон 19 август 2020 | 19:19 - Обновена Прочетена 235 0



копирано

Легендата на Бостън Селтикс Пол Пиърс отправи сериозни критики към звездата на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс. “Истината” коментира загубата на “езерняците” в мач №1 от Портланд снощи и заяви, че ако Лейкърс отпаднат в първи кръг на плейофите, то Джеймс не трябва да бъде замесван повече в разговорите за това кой е най-великият баскетболист на всички времена. Paul Pierce says LeBron is disqualified from the GOAT debate if he loses in the first round



"I’ve already said he’s not a top five player of all time."



( ESPN First Take) pic.twitter.com/4MnUGshnLS — NBA Central (@TheNBACentral) August 19, 2020 "ЛеБрон няма време. Ако Лейкърс не спечелят титлата през настоящия сезон, или още повече - ако загубят в първи кръг, то повече не искам да чувам името на Джеймс в дискусиите за най-великия на всички времена. Вече ви казах, че той не е част от петте най-велики в историята на играта”, заяви Пиърс в предаването First Take. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 235

1