Още една тенисистка от Топ 50 се отказа от US Open

Polona HERCOG will miss both @CincyTennis & @usopen



Тенисистките от Топ 50 на световната ранглиста, които се отказаха от участие на US Open продължават да се увеличават, след като и словенката Полона Херцог няма да играе в Ню Йорк. Журналистът Марко Храстар обяви в Twitter, че 47-ата в ранглистата на WTA Херцог пропуска пренесения в Ню Йорк турнир в Синсинати и започващото веднага след това Открито първенство на САЩ. Словенката планира да играе на турнира в Истанбул и на останалите състезания в Европа след това. Шест представителки на Топ 8 вече обявиха, че няма да играят на US Open. Това са лидерката в световната ранглиста Ашли Барти, Симона Халеп, Елина Свитолина, миналогодишната шампионка Бианка Андрееску, Кики Бертенс и Белинда Бенчич.



