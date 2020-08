Моторни спортове Алекс Симс сменя BMW с Mahindra във Формула Е 19 август 2020 | 14:42 Прочетена 115 0



Алекс Симс ще премине в тима на Mahindra преди началото на седмия сезон в историята на Формула Е. В индийския отбор, Симс ще замени белгиеца Жером д‘Амброзио, който представлява тима през последните два сезона, в които записа една победа. Симс от своя страна направи своя дебют в изцяло електрическия шампионат в началото на петия сезон с BMW, като за двете си години в немския отбор той записа един успех. В Mahindra Симс най-вероятно ще си партнира с Алекс Лин, който взе участие в шестте състезания в Берлин, с които завърши шестия сезон в шампионата с индийския отбор, където замени Паскал Верлайн. Бившият пилот на Манър и Заубер във Формула 1 от своя страна ще замени Нийл Яни в Porsche където негов съотборник ще е Андре Лотерер. The 'new normal' pic.twitter.com/egwHAaKuuS — Mahindra Racing (@MahindraRacing) August 19, 2020 „Щастлив съм да приветствам от името на целия отбор Алекс. Развълнувам съм, че ще работим с него и знам какво можем да постигнем заедно“, заяви шефът на Mahindra Дилбах Гил. „Той е интелигентен пилот, много добър човек и отборен играч. Ентусиазиран съм за седмия сезон и какво ще ни донесе той. Надяваме се скоро да потвърдим и съотборника на Алекс. В същото време искам да благодаря на Жером за последните две година. Имахме добри моменти заедно и му пожелавам всичко най-добро в новите му начинания“, завърши индиецът. Thank you @thereal_JDA pic.twitter.com/7SqYh7uG26 — Mahindra Racing (@MahindraRacing) August 19, 2020 Мястото в BMW, което бе освободено от Симс, най-вероятно ще бъде заето от настоящия пилот на немската марка в Германския шампионат за туристически автомобили (DTM) Филип Енг. Австриецът излезе като кандидат да партнира на Максимилиан Гюнтер след наскоро проведен тест, в който Енг и неговият сънародник и настоящ резервен пилот на отбора Лукас Ауер спориха за мястото до германеца. Седмият сезон в историята на Формула Е, който ще е и първи със статут на световен шампионат на Международната автомобилна федерация (ФИА) стартира на 16 януари следващата година в Сантяго, Чили.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

