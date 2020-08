Кубрат Пулев: Хюи е по-добър от Тайсън Фюри

Кубрат Пулев, който е претендент номер 1 за световната титла в тежка категория на IBF, заяви в интервю за Betway Insider, цитиран от Worldboxingnews.net, че Хюи Фюри е по-добър от своя братовчед и настоящ световен шампион при най-тежките на WBC – Тайсън Фюри.

„Хюи е подвижен и се движи бързо. Той е добър боец, но не мисля, че в него има нещо специално. Въпреки че все още смятам, че Хюи е по-добър от Тайсън Фюри“, категоричен бе „Кобрата“.

Българският боксьор беше запитан какво мисли относно това, че Антъни Джошуа, който е световен шампион в тежка категория на IBF, WBO, IBO и WBA Super, се опитва да избегне двубой с родния атлет, за сметка на обединителен двубой за титлите в тежка категория с Тайсън Фюри.

Kubrat Pulev says Hughie better than Tyson Fury, both are 'nothing special' https://t.co/CrCXnZissv pic.twitter.com/RQzZf993p2