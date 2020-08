НБА ЛеБрон постави рекорд, подмина Коби и критикува себе си и Антъни Дейвис 19 август 2020 | 13:53 Прочетена 324 0



Отборът на Лос Анджелис Лейкърс не започна участието си в плейофите по желания начин, но суперзвездата на тима ЛеБрон Джеймс може да се похвали с рекорд. Краля завърши с 23 точки, 17 борби и 16 асистенции при загубата на “езерняците” от Портланд с 93:100, превръщайки се в единственият играч в историята на плейофите с поне 20 точки, 15 борби и 15 асистенции в един мач. LeBron James is the first player in #NBAPlayoffs history to record 20+ PTS, 15+ REB, and 15+ AST in a game. pic.twitter.com/r0oIf49b7Q — NBA.com/Stats (@nbastats) August 19, 2020 Джеймс записа 24-ия си “трипъл-дабъл” в кариерата си в заключителната фаза на сезона, а 16-те асистенции са върховото му постижение в плейофите. Освен това, 35-годишният ветеран регистрира общо 22-рия си “трипъл-дабъл” с екипа на Лейкърс, подминавайки покойната легенда Коби Брайънт за третото място във вечната класация на организацията. LeBron passed Kobe for third-most triple-doubles in Lakers history (includes regular season and playoffs).



21 pic.twitter.com/uEivZjY7Hi — ESPN (@espn) August 19, 2020 Все пак ЛеБрон не беше доволен както от себе си, така и от съотборника си Антъни Дейвис. Двамата пропуснаха общо четири пъти от наказателната линия в заключителните моменти на четвъртата част. "Не е нормално Ей Ди да пропусне два поредни наказателни. Аз също пропуснах. Той стреля изключително добре, определено не го очаквах от него. Трябва да се справяме по-добре, това са лесни точки. Като двамата лидери на отбора, ние трябва да материализираме тези възможности"



