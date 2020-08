Драгич и Бътлър наказаха Индиана

Маями Хийт спечели първия сблъсък с Индиана Пейсърс от четвъртфиналната фаза на плейофите в НБА. “Горещите” надделяха над опонента си със 113:101 (27:33, 29:19, 25:28, 32:21) след прекрасни изяви на неостаряващия словенец Горан Драгич и звездата Джими Бътлър.

