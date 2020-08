Тодор Скримов се присъедини към Енисей в Красноярск

View this post on Instagram

Тодор Скримов прилетел в Красноярск и передаёт привет болельщикам! . . . #Красноярск#Енисей#волейбол#Россия#спорт#игра#Krsk#Krasnoyarsk#Russia#volleyball#like4like#instagood#sport#games#вкенисей#команда#мвкенисей#team#болейзаенисей#снамивновыйсезон

