Важен футболист си тръгва от Локо (Пд)

След 2 прекрасни години, дойде времето за едно ново начало в моят живот! Благодаря на всички фенове, мой съотборници, треньори, президент и директори на Локомотив Пловдив за голямата подкрепа и всички мигове изживяни заедно! Пловдив завинаги ще е само черно-бял! Благодаря Ви! After 2 fantastic years, the time has come for a new chapter in my life! Thank you to all fans, my teammates, coaches, club president and directors of Lokomotiv Plovdiv for all the support and beautiful memories created together! Plovdiv will forever be black & white! Thank you!

A post shared by Josip Tomasevic (@josip_tomasevic) on Aug 18, 2020 at 12:03pm PDT