НБА милуоки - орландо 18 август 2020 | 21:01 Прочетена 2 0



копирано





Welcome to the 2020 Playoffs, your MegaBucks starters are: — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 18, 2020 Орландо трябваше да се справя без отсъстващите Арън Гордън и Майкъл Картър-Уилямс, като наставникът на "магьосниците" Стив Клифърд избра Маркел Фълц, Еван Фурние, Гари Кларк, Джеймс Енис III и Никола Вучевич.



Our starting lineup for Game 1 against the Bucks



(Presented by @fairwindscu) pic.twitter.com/kEoVEvCA6W — Orlando Magic (@OrlandoMagic) August 18, 2020 Началото не бе никак приятно за Милуоки, тъй като тимът извърши няколко поредни грешки в нападение, а в комбинация с това играчите на Орландо не пропускаха от полето и реализираха 7 от първите си 8 стрелби, за да излязат напред в резултата - 10:17.



Първата двуцифрена разлика бе в полза на Орландо - 10 точки при 10:20, но "елените" се концентрираха и също намериха точния мерник от далечно разстояние, за да отговорят със серия от 9:0 след тройки на Уес Матюс, Марвин Уилямс и Джордж Хил - 19:20 и таймаут за Стив Клифърд.



On an - run @Gary11_Clark | #MagicPlayoffs pic.twitter.com/W1TWwfpHuW — Orlando Magic (@OrlandoMagic) August 18, 2020 Кратката почивка се отрази положително на играчите на Орландо, които затвориха първия период с чудесна серия от 13:4, връщайки си 10-точковия актив от средата на периода - 23:33 след 12 минути игра. Vucevic in #PhantomCam



12 PTS (2 3PM) on 5-6 shooting for the @OrlandoMagic big man on TNT. #NBAPlayoffs #WholeNewGame pic.twitter.com/yemRgI5YMd — NBA (@NBA) August 18, 2020 Старши треньорът на Милуоки се довери на следните петима - Ерик Бледсоу, Уесли Матюс, Крис Мидълтън, Янис Адетокумбо и Брук Лопез.Орландо трябваше да се справя без отсъстващите Арън Гордън и Майкъл Картър-Уилямс, като наставникът на "магьосниците" Стив Клифърд избра Маркел Фълц, Еван Фурние, Гари Кларк, Джеймс Енис III и Никола Вучевич.Началото не бе никак приятно за Милуоки, тъй като тимът извърши няколко поредни грешки в нападение, а в комбинация с това играчите на Орландо не пропускаха от полето и реализираха 7 от първите си 8 стрелби, за да излязат напред в резултата - 10:17.Първата двуцифрена разлика бе в полза на Орландо - 10 точки при 10:20, но "елените" се концентрираха и също намериха точния мерник от далечно разстояние, за да отговорят със серия от 9:0 след тройки на Уес Матюс, Марвин Уилямс и Джордж Хил - 19:20 и таймаут за Стив Клифърд.Кратката почивка се отрази положително на играчите на Орландо, които затвориха първия период с чудесна серия от 13:4, връщайки си 10-точковия актив от средата на периода - 23:33 след 12 минути игра. 0



копирано



1