Тенис Мугуруса може да пропусне US Open заради контузия 18 август 2020 | 17:20 Прочетена 62 0



копирано



Испанката Гарбине Мугуруса може да пропусне Откритото първенство на САЩ по тенис заради проблем с глезена. Двукратната шампионка на турнири от Големия шлем се оттегли от започващия тази събота подгряващ турнир, традиционно провеждащ се в Синсинати, който тази година бе преместен в Ню Йорк заради пандемията. "По препоръка на лекарския щаб, се оттеглих от турнира Western and Southern Open заради дискомфорт в левия глезен. Надявам се да успея да се възстановя за US Open, което започва на 31 август", написа Мугуруса в Туитър.

До момента шест от тенисистките от топ 10 отказа участие на US Open поради различни причини. Световната номер 2 Симона Халеп от Румъния се оттегли от надпреварата вчера заради пандемията и се присъедини лидерката в световната ранглиста Ашли Барти (Австралия), Елина Свитолина (Украйна), шампионката от миналия сезон Бианка Андреску (Канада), Кики Бертенс (Холандия) и Белинда Бенчич (Швейцария), които също няма да играят в турнира. До момента шест от тенисистките от топ 10 отказа участие на US Open поради различни причини. Световната номер 2 Симона Халеп от Румъния се оттегли от надпреварата вчера заради пандемията и се присъедини лидерката в световната ранглиста Ашли Барти (Австралия), Елина Свитолина (Украйна), шампионката от миналия сезон Бианка Андреску (Канада), Кики Бертенс (Холандия) и Белинда Бенчич (Швейцария), които също няма да играят в турнира.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 62

1