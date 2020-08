Кузбас привлече олимпийски шампион

View this post on Instagram

олимпийский чемпион Алексей Обмочаев - в "Кузбассе" Подробности на нашем сайте: http://kuzbass-volley.ru Добро пожаловать! #ВККузбасс #ВремяСильных

