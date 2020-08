Норич започва участието си в Купата на лигата още на 5 септември

Норич Сити, които завърши на последно място във Висшата лига и изпадна от елита миналия сезон, ще започне сезон 2020/2021 от първия кръг на турнира за Купата на лигата на Англия на 5 септември. Норич ще гостува на друг тим от Чемпиъншип - Лутън Таун, като ще бъде единственият отпаднал клуб от Премиършип, който ще започне от самото начало на надпреварата.





