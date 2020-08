Тенис Григор срещу Джокович и Надал в Рим 18 август 2020 | 14:58 - Обновена Прочетена 371 0



копирано





От топ 10 ще отсъства единствено №4 в света Роджър Федерер, което на практика прави надпреварата по-силна от US Open, тъй като във Вечния град ще играят №2 Рафаел Надал и №9 Гаел Монфис, които пропускат US Open.



Водач на схемата ще бъде Новак Джокович, който е фаворит за титлата и на Откритото първенство на САЩ. Другите от топ 10, които ще участват, са Доминик Тийм (№3) Данийл Медведев (№5), Стефанос Циципас (№6), Александър Зверев (№7), Матео Беретини (№8) и Давид Гофен (№10).

Entry list @InteBNLdItalia pic.twitter.com/6YkR2cKwCA — Luca Fiorino (@LucaFiorino24) August 18, 2020 Специално за участниците в турнира премиерът на страната Джузепе Конте направи промени в правилата за влизане в страната, съгласно които тенисистите и хората от щабовете им няма да бъдат поставяни под карантина. Ще бъде достатъчно само те да предоставят на граничните власти отрицателен PCR тест за коронавирус, който е направен 48 часа преди влизането в Италия.



"Мастърс" турнирът в Рим ще се проведе от 14 до 21 септември. Григор Димитров ще играе на “Мастърс” турнира в Рим, който ще се проведе непосредствено след Откритото първенство на САЩ. Това става ясно от списъка с участниците, който организаторите публикуваха.От топ 10 ще отсъства единствено №4 в света Роджър Федерер, което на практика прави надпреварата по-силна от US Open, тъй като във Вечния град ще играят №2 Рафаел Надал и №9 Гаел Монфис, които пропускат US Open.Водач на схемата ще бъде Новак Джокович, който е фаворит за титлата и на Откритото първенство на САЩ. Другите от топ 10, които ще участват, са Доминик Тийм (№3) Данийл Медведев (№5), Стефанос Циципас (№6), Александър Зверев (№7), Матео Беретини (№8) и Давид Гофен (№10). 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 371

1