Мугуруса се оттегли от турнира в Синсинати

Hola a todos, no podré jugar en @CincyTennis pero espero estar lista para el #USOpen gracias por el apoyo



Hi all ñ, I will not be ready for Cincy but i hope to be at the @usopen thanks for your support



pic.twitter.com/S295IQ99NJ — Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) August 17, 2020 Испанската тенисистка Гарбине Мугуруса обяви, че се оттегля от участие в турнира в Синсинати заради болки в левия глезен. Бившата номер 1 в света иска да се възстанови за участие в US Open. Препоръката да пропусне Синсинати е на медицинския й щаб."Надявам се да имам възможността отново да играя в Ню Йорк. Знам колко усилия са положили организаторите, за да бъде възможен турнира и се надявам да бъда там след няколко дни", написа Мугуруса.US Open стартира на 31 август.

