торонто - бруклин

Действащите шампиони заложиха на обичайната си стартова петица - Кайл Лаури, Фред ВанФлийт, Оу Джи Ануноби, Паскал Сиакам и Марк Гасол.



Today’s @Invisalign starting lineup. #WeTheNorth pic.twitter.com/KPFG7a2JaS — Toronto Raptors (@Raptors) August 17, 2020 Старши треньорът на Бруклин Жак Вон нямаше никак огромен избор и пусна на паркета Карис ЛъВърт, Гарет Темпъл, Джо Харис, Родионс Куруцс и Джарет Алън.



Game 1 Starters | @Hersheys



22 @CarisLeVert

17 @GTemp17

12 Joe Harris

00 @RODIONS1

31 @_bigjayy_

#BrooklynStrong pic.twitter.com/MsvUzdOQ4f — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August 17, 2020 Канадците съвсем не се забавиха и демонстрираха по-високата си класа още от самото начало. Сиакам и Гасол изведоха тима до първата двуцифрена разлика при 16:6, а до края на първия период Раптърс вече имаше 17 точки аванс - 37:20. Играчите на Бруклин нямаха отговор и във втората част, а изоставането им доби огромни размери - 29 точки при 62:33 за Торонто с оставащи 5:32 на часовника.



Let's talk about range pic.twitter.com/E4iikod5h3 — Toronto Raptors (@Raptors) August 17, 2020 Все пак "мрежите" се пробудиха във втората половина на периода и чрез минисерия намалиха изоставането си на 22 точки - 71:53 след 24 минути игра. Joe #BrooklynStrong | @BeyondMeat pic.twitter.com/uizxGpyY8q — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August 17, 2020 Фред ВанФлийт беше почти безпогрешен от тройката, като още в началото на третата част наниза своята 6-а успешна стрелба от далечно разстояние. Отборът му пък поддържаше стабилен аванс в рамките на 20-те точки. Играчите на Ник Нърс се отпуснаха твърде много в следващите минути и позволиха на опонента си да намали дефицита си до 9 точки, след като губеше с 33 - 88:79 с 3:09 на часовника. Същата разлика се запази и до края на частта - 95:86 преди финалните 12 минути. This man's gonna get. his.@CarisLeVert | #BrooklynStrong pic.twitter.com/juzC1YmaXS — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August 17, 2020 Рапс се стегнаха в последната четвърт и върнаха обратно преднината си до двуцифрения размер след успешни стрелби на ВанФлийт и Ануноби - 114:96 със 7 минути на таблото.



