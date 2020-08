Световното по снукър за ветерани започва в сряда

Световното първенство по снукър приключи в неделя вечер с шестия триумф в невероятната кариера на Рони О’Съливан, а съвсем скоро феновете на джентълменския спорт ще могат да гледат нова порция от битки край зеленото сукно.

Световното за ветерани ще се проведе от сряда до неделя с участието на 16-ма майстори на щеката, мнозина от които са се радвали на страхотни успехи и популярност през 80-те и 90-те години на миналия век.

I can confirm that the @ROKiTPhonesUK World Seniors Championship will be played on the same table currently being played on by Ronnie and Kyren... careful with that cloth please boys... pic.twitter.com/BW7Kir0oWL