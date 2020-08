Италия Газидис: Новият ни стадион ще е водещ в света 17 август 2020 | 18:59 - Обновена Прочетена 712 0



""Сан Сиро е легендарен стадион. Има много история в това съоръжение, като уважението ни към него е голямо. Но най-добрият начин да уважим тази история е като създадем бъдеще за клуба, което да е пълно с живот и да приеме и ангажира следващото поколение фенове. Когато отидеш на нов стадион в Обединеното кралство или САЩ, веднага разбираш, че имаш възможността да дойдеш на стадиона предварително, да постоиш два или три часа преди мача, да прекараш време с приятели и семейството и да се забавляваш. Можеш да останеш и след мача. Това е преживяване, което не е ограничено само до 90-минутен мач, различно е. В момента не разполагаме с тази възможност. Gazidis to Daily Mail:"We would probably end up spending a lot of money to fix a stadium that would not be remotely well built and as good as the new stadium. The new San Siro will not be just a beacon for Italian football. But one of, if not, the best stadium in Europe." pic.twitter.com/P9RAfBhC7z — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) August 17, 2020 Ще се уверим да запазим всички най-добри елементи на "Сан Сиро" - близостта до терена, наклона на трибуните, звукът ще е много по-добър, но ще прибавим към това всичко, което има един модерен стадион. Когато хората дойдат на новия стадион, ще разберат защо беше взето това решение. Дотогава, разбира се, фокусът ще е върху носталгията по стария "Сан Сиро". Вероятно реконструкция на сегашния стадион би струвала същите пари, а той няма да е толкова добре изграден колкото новия. Ще се окажеш със стадион, който е неразпознаваем с настоящия. Gazidis and Scaroni explain how a new stadium will boost revenue and hopefully fund #ACMilan's return to the tophttps://t.co/gbKffH4oYn #SempreMilan — SempreMilan (@SempreMilanCom) August 17, 2020 С Интер имаме невероятната възможност да построим заедно нов стадион, който не само ще е знаков за италианския футбол, но и един от най-добрите, а ние вярваме и най-добрият клубен стадион в Европа. Причината за думите ми е нашата история около споделянето на стадиона. Това ни позволява да правим неща с новия такъв, които няма да видите никъде другаде. Става въпрос за наистина уникална ситуация, при която има два толкова големи клуба в толкова голям международен град, където футболът е водещото социално и културно преживяване. Да направим това заедно наистина ни позволява да изградим стадион, който ще е водещ в света", заяви Газидис пред "Дейли Мейл". Изпълнителният директор на Милан Иван Газидис коментира темата около изграждането на новия стадион на клуба, който отново ще бъде споделен с градския съперник Интер

Калоян Антонов

