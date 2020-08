Тенис Симона Халеп няма да участва на US Open 17 август 2020 | 16:19 - Обновена Прочетена 132 0



Носителката на 2 титли от “Големия шлем” Симона Халеп обяви, че няма да участва на предстоящия US Open. Румънката сподели решението си в социалните мрежи: “След като прецених всички фактори в извънредните обстоятелства, в които живеем, реших да не пътувам до Ню Йорк за US Open. Винаги съм казвала, че поставям здравето си на първо място и съответно предпочитам да остана и да тренирам в Европа. Знам, че Американската тенис асоциация и Женската тенис асоциация работят неуморно, за да организират безопасен турнир и желая успех на всички участници”, е написала Халеп, която през уикенда спечели титлата в Прага.

