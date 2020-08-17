Ивайло Стоянов ще ръководи дербито във Втора лига между Септември (Симитли) и Пирин (Благоевград)

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Втора лига
Съдийски назначения за мачовете от 3-ти кръг на Втора лига:
19, Авг 2020 г. Сряда 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 (Габрово) - ФК Витоша (Бистрица)
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Андрей Венков Николов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Мирослав Константинов Кузманов
СН: Тихомир Георгиев Боболов
19, Авг 2020 г. Сряда 18:00 ч.
Хебър 1918 - ФК Струмска слава (Радомир)
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Мартин Живков Великов
СН: Иван Богданов Кюркчиев
19, Авг 2020 г. Сряда 18:00 ч.
Спортист 2009 (Своге) - ПФК Добруджа 1919
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Асен Йорданов Николов
19, Авг 2020 г. Сряда 19:00 ч.
Септември См - ФК Пирин АД (Благоевград)
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Милчев Рангелов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Тихомир Димитров Костовски
19, Авг 2020 г. Сряда 19:00 ч.
ФК Созопол - ФК Кариана (Ерден)
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Димитър Панайотов Костов
19, Авг 2020 г. Сряда 19:00 ч.
ПФК Лудогорец-2 (Рз) - ФК Литекс (Литекс)
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Юлиян Тошков Тодоров АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Красимир Иванов Василев
19, Авг 2020 г. Сряда 20:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - Миньор (Перник)
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Георги Иванов Хаджийски
19, Авг 2020 г. Сряда 20:00 ч.
ПФК Нефтохимик (Бургас) - ФК Локомотив 1929 (София)
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Петър Веселинов Балтов
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
СН: Красимир Здравков Стойчев
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