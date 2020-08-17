Септември (Симитли) Septemvri (Simitli)

Кариана (Ерден) 3:0 Септември (Симитли)

последен:
15.08.2020

Септември (Симитли) - Пирин (Благоевград)

следващ:
19.08.2020

създаване: 1942г.
стадион: "Струма"
президент: Христо Атанасовски
треньор: Иво Тренчев
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Втора лига

Ивайло Стоянов ще ръководи дербито във Втора лига между Септември (Симитли) и Пирин (Благоевград)

17 август 2020 | 16:10
Прочетена 129
Ивайло Стоянов ще ръководи дербито във Втора лига между Септември (Симитли) и Пирин (Благоевград)
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Съдийски назначения за мачовете от 3-ти кръг на Втора лига:

19, Авг 2020 г. Сряда 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 (Габрово) - ФК Витоша (Бистрица)
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Андрей Венков Николов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Мирослав Константинов Кузманов
СН: Тихомир Георгиев Боболов

19, Авг 2020 г. Сряда 18:00 ч.
Хебър 1918 - ФК Струмска слава (Радомир)
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Мартин Живков Великов
СН: Иван Богданов Кюркчиев

19, Авг 2020 г. Сряда 18:00 ч.
Спортист 2009 (Своге) - ПФК Добруджа 1919
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Асен Йорданов Николов

19, Авг 2020 г. Сряда 19:00 ч.
Септември См - ФК Пирин АД (Благоевград)
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Милчев Рангелов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Тихомир Димитров Костовски

19, Авг 2020 г. Сряда 19:00 ч.
ФК Созопол - ФК Кариана (Ерден)
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Димитър Панайотов Костов

19, Авг 2020 г. Сряда 19:00 ч.
ПФК Лудогорец-2 (Рз) - ФК Литекс (Литекс)
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Юлиян Тошков Тодоров АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Красимир Иванов Василев

19, Авг 2020 г. Сряда 20:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - Миньор (Перник)
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Георги Иванов Хаджийски

19, Авг 2020 г. Сряда 20:00 ч.
ПФК Нефтохимик (Бургас) - ФК Локомотив 1929 (София)
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Петър Веселинов Балтов
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
СН: Красимир Здравков Стойчев

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Спортни новини		 Прочетена 129

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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