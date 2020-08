Педро кацна в Рим, за да подпише

Бившият нападател на Челси Педро Родригес кацнал за Рим, за да подпише договор с Рома, съобщи италианският журналист Джанлука Ди Марцио. Страните вече са се споразумели за тригодишен контракт, подробностите по сделката все още не са известни. Миналия сезон във Висшата лига 33-годишният Педро изигра 11 мача , в които вкара един гол.

Former @ChelseaFC player #Pedro just landed in #Rome to start next season with @OfficialASRoma #footballtransfers @SkySports @SkySportsPL pic.twitter.com/C8jtj40Xpt