Световна шампионка се отказа от волейбола на 29 години

A ponteira sérvia Tijana Malesevi, medalha de prata nas Olimpíadas do Rio em 2016 e campeã mundial no Japão em 2018, anunciou sua aposentadoria das quadras aos 29 anos. Confira o que a atleta falou sobre sua decisão de se aposentar: "Ha duas temporadas que estava pensando em encerrar a minha carreira, no ano passado conversei com o treinador Zoran Terzic e sou grata por ele compreender a minha necessidade de uma pausa. Senti que precisava de espaco para uma vida privada. Comecei a sentir que o volei nao era mais isso e reconheci que nao tenho mais vontade de jogar como antes, facilmente tomei a decisao de dizer: basta!" Apesar da aposentadoria, Maleševi não descartou a possibilidade de retomar a carreira no futuro: "Talvez jogue de novo, nunca se sabe, mas decidi há muito tempo encerrar a minha carreira." A última equipe de Tijana Maleševi foi o PGN Popsivo Polvan, da Indonésia. Para quem não sabe, a ponteira sérvia já atuou aqui no Brasil pelo Osasco, na temporada 2016/2017. . . . @ljubicica33 #TijanaMalesevic #Tica #Malesevic #OSSRB #OdbojkaskiSavezSrbije #Odbojkaski #SerbianVolleyball #WorldVolley #WorldVolleyball #VolleyNews

