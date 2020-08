ММА Дейна Уайт: Джоунс няма да пререди Нгану за бой с Миочич 17 август 2020 | 13:50 - Обновена Прочетена 164 0



Шампионът в полутежка категория Джон Джоунс се развълнува от битката между Стипе Миочич и Даниел Кормие, които се биха миналия уикенд. Миочич успя да си запази титлата при тежките, а "Bones" го изучил и вече е готов със стратегията за битката между тях. В социалните мрежи Джон сподели, че съвсем скоро ще детронира Миочич, но Дейна Уайт реши да му удари спирачки.

— BONY (@JonnyBones) August 16, 2020





"Това беше първото нещо, което чуваме от Джон Джоунс от доста време. Франсис Нгану определено е следващ за титлата. Няма как да прередиш Франсис. Той се би и унищожаваше всички по пътя си. Той се би за титлата, но беше отдавна и отново си проправи път към нея. Този шанс принадлежи на Нгану. Все пак качването на Джоунс в тежка категория би било интересно. Джоунс или иска да се бие, или не иска. Ако иска, то тогава ще се свърже с нас. Ако не иска, то тогава няма да ни търси."



Президента на UFC сподели пред медиите, че следващ за титлата е Франсис Нгану. Уайт твърдo заяви, че "The Predator" си заслужил реванш с Миочич и това ще е следващата битка на шампиона. Ето какво още сподели Дейна пред медиите:



