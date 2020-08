Моторни спортове Марко Андрети спечели квалификацията преди отложеното "Индианаполис 500" 17 август 2020 | 11:24 Прочетена 115 0



Марко Андрети развали проклятието на неговата фамилия на „Индианаполис Мотор Спийдуей“ и ще потегли от първа позиция в „500-те мили на Индианаполис“ тази неделя. По този начин внукът на легендата на спорта Марио донесе първи пол позишън за своята фамилия от 1987 година насам, когато квалификацията бе спечелена именно от световния шампион във Формула 1 за 1978 година. Job sorted. Man that was close. Thanks to the @USConcrete boys for putting together a rocket ship. Indy 500 Pole! pic.twitter.com/FiM2oHhg8J — Marco Andretti (@MarcoAndretti) August 16, 2020 Пилотът на Andretti Herta Autosport записа средна скорост от 231.068 мили в час в своите четири квалификационни обиколки в решителния шутаут за пол позицията, като по тази начин бе със само 0.017 мили/ч по-бързо от Скот Диксън (Chip Ganassi Racing). It's been 33 years since an Andretti got to lead the field of 33 into Turn 1 at #IMS. @MarioAndretti talked with @NBCSports during Sunday's #Indy500 practice about his grandson @MarcoAndretti winning the pole on Sunday.#INDYCAR | @GainbridgeLife pic.twitter.com/qUacIPOSUN — Indianapolis Motor Speedway (@IMS) August 16, 2020 От външната страна на първата редица ще потегли шампионът в „Инди 500“ за 2017 година Такума Сато (Rahal Letterman Lanigan Racing), който записа постижение от 230.725 мили/ч. Първи от втората редица ще потегли Ринус ВийКей (Ed Carpenter Racing), който е най-добре класиралият се новобранец на стартовата решетка и единственият представител на Chevrolet на първите три стартови редици. Нидерландецът завърши сесията с резултат от 230.704, а компания на втора редица ще му правят двамата пилоти на Andretti Autosport Райън Хънтър-Рей и Джеймс Хинчклиф, които записаха съответно 230.648 и 229.870 мили/ч. Последни във вчерашния шутаут завършиха Алекс Палоу (Dale Coyne Racing), Греам Рейхъл (Rahal Letterman Lanigan Racing) и Алекс Роси (Andretti Autosport), които поставиха съответно 229.676, 229.380 и 229.234 мили в час и ще си поделят третата редица. Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо (Arrow McLaren SP), който за разлика от миналата година този път ще участва и в самата надпревара, ще се нареди на 26-та позиция на старта. 104-то издание на „Индинаполис 500“ ще се проведе тази неделя, а стартът ще е в 21:30 часа българско време.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

1