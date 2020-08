Милан ще играе и в синьо

От Милан официално представиха третия си екип за предстоящия сезон. Целият е в синьо, като клубът едва за трети път в историята си ще използва този цвят като основен в свой екип след 1995/96 и 1999/00. Прави впечатление наличието на популярния пепитен дизайн. От Милан и от производителя PUMA разкриха, че вдъхновението за екипа идва от висшата мода на Милано.

