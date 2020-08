Марк Маркес ще пропусне и Гран При на Щирия в MotoGP

Отборът на Repsol Honda в клас MotoGP потвърди, че шесткратният световен шампион Марк Маркес ще пропусне и тазседмичното Гран При на Щирия на пистата „Ред Бул Ринг“. Испанецът се възстановява от контузията, която получи след зловещото си падане в откриващата сезона Гран При на Испания, заради която той вече пропусна три надпревари.

Confirmation that @stefanbradl will be back on the Repsol Honda Team RC213V for Styria as Marc Marquez continues his recovery. pic.twitter.com/T8AaiWk10B