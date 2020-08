Юта остана без титулярния си плеймейкър за първите два мача с Денвър

Гардът на Юта Джаз Майк Конли няма да бъде на разположение на тима си поне в първите две срещи от четвъртфиналната серия срещу Денвър Нъгетс. 32-годишният плеймейкър на “джазмените” е напуснал “балона” заради раждането на сина си.

Utah Jazz guard Mike Conley left the Orlando bubble this morning and returned to Columbus, Ohio for the birth of his son.