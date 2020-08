Перфектната седмица на Брейди завърши с титла

Американката Дженифър Брейди спечели първа титла в кариерата си, след като триумфира на турнира по тенис на твърди кортове в Лексингтън (САЩ) с награден фонд 225 хиляди долара.

На финала Брейди победи швейцарката Джил Тайхман с 6:3, 6:4 за 1:42 часа и стана шампионка без загубен сет.



Това е първи турнир в САЩ след паузата заради пандемията от коронавирус.

Брейди, която е 49-а в световната ранглиста, направи само един пробив в осмия гейм по пътя към успеха си в първия сет.

Във втората част американката взе подаването на съперничката й още в първия гейм, което се оказа достатъчно, за да спечели мача.



That FIRST title feeling! @jennifurbrady95 defeats Jil Teichmann 6-3, 6-4 to claim the @TopSeedTennisKY on home soil. pic.twitter.com/Ff7ABYd302