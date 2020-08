Владе Дивац коментира избора си в Драфт 2018 - Багли вместо Дончич

Бившият генерален мениджър на Сакраменто Кингс Владе Дивац даде интервю за “Sacramento Bee”, ден след като се оттегли от позицията си в ръководството на “кралете”. Разбира се, едно от първите неща, за които сръбската легенда бе попитан, бе решението му да избере Марвин Багли III пред словенската сензация Лука Дончич в Драфт 2018. "Балонът" взе първата си жертва: Владе Дивац напусна Сакраменто

"That was my decision. I still believe Marvin has big upside. But I needed more time to prove it. I'm sure Marvin is going to prove everybody wrong.



- Vlade Divac on passing on Luka Doncic in the draft

(The Sacramento Bee) pic.twitter.com/aBJNEbGWzK