Снукър "Крусибъл" зове: Рони О'Съливан е само на 1 фрейм от шеста титла 16 август 2020



Голямата снукър звезда Рони О'Съливан води със 17:8 на Кайрън Уилсън преди последната сесия от финала на Световното първенство в "Крусибъл", като се нуждае от само един фрейм за шеста световна титла. Двамата ще подновят сблъсъка си в 21:30 часа, но по всичко личи, че Ракетата ще триумфира за първи път от 2013-а насам, като ще се изравни с идола си Стив Дейвис и бившия си ментор Рей Риърдън.

One. Frame. Away.#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/CU7Px7D9UO — World Snooker Tour (@WeAreWST) August 16, 2020 За съжаление, финалът тази година не предложи толкова оспорван дуел, но Гения от Чигуел впечатли с невероятен контрол над бялата топка, с който си осигуряваше лесни удари в брейк-билдинга. За разлика от вчера, когато игра слабо и правеше постоянно грешки, този път О'Съливан не позволи никакво отпускане и бе безмилостен. Кайрън Уилсън пък стартира ударно с хубава серия, но впоследствие стана жертва на голямото напрежение. Кайрън започна по прекрасен начин с дълга червена, която даде ход на печеливш брейк (73), но за съжаление не се получи сенчъри, заради "тъчинг-бол". Рони излезе на масата в търсене на снукъри, но не сполучи, за да стане резултатът 10:8.





Five-time Crucible champion @ronnieo147 makes it six in succession.



He leads 16-8 with one frame left to play before this evening's session.#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/Ywhk6s7Yzv — World Snooker Tour (@WeAreWST) August 16, 2020 Следващата партия бе подкарана от О'Съливан чрез флук към средния ляв джоб, след което реализира брейк от 53 и направи сейфти. Уилсън не можа да направи крос-дабъл и остави червена на прага на средния десен джоб, но Рони не можеше да се възползва за нова солидна серия. Воина направи голяма грешка в опита си да излезе от снукър и даде трета възможност на Гения от Чигуел да подхване поредица, само че той отново излезе от позиция и трябваше да се задоволи със защитен удар. Уилсън пропусна розова към средния десен и след това вече Ракетата се възползва да затвори фрейма - 11:8. Кайрън имаше добра възможност да направи поне халф-сенчъри брейк в следващия фрейм, но прати червена между челюстите на горния десен джоб. Неговата серия спря на 33, а О'Съливан наказа неточността му с разчистване на стойност 61 за 12:8. Реално Уилсън можеше да спечели и трите изиграни до момента фрейма, но загуби цели два от тях.



Рони спря рано на едва 16 точки, но съперникът му не можа да реализира сравнително лесна розова и предаде масата. Ракетата обаче излезе от позиция и прекрати серията си при 73 точки на сметката и 67 останали на масата. Уилсън не можа да натрупа повече от 17 и Рони затвори партията, за да се отдалечи при 13:8.



22-ият фрейм бе истински фрагментарен в началото си, като при 39-12 за Рони имаше само три червени на масата. След голям пропуск на Кайрън по червена за горния ляв джоб О'Съливан се възползва да разчисти до зелена с брейк от 60 и така отново поведе с шест партии.



По начина, по който Уилсън губеше фреймовете, започваше да изглежда сякаш се обезсърчава и го напуска всякаква надежда за подвиг. Рони пък очаквано бе на по високо ниво от вчерашния ден, тъй като просто бе ограничил непредизвиканите грешки, с което изглеждаше непоклатим по пътя към крайния успех. Ракетата правеше наглед рутинни брейкове, но те му бяха достатъчни за комфортен аванс и практически приключване на спора - серия от 71 за 15:8.





END OF SESSION



Ronnie O’Sullivan reels off seven consecutive frames to lead Kyren Wilson 17-8 and move within 1 frame of a sixth World Championship title this evening! #BBCSnooker pic.twitter.com/1sW14D17Kz — Live Snooker (@Livesnooker) August 16, 2020 Oтново без да му се налага да прави нито един труден удар (заради чудесния си контрол върху кюбола) О'Съливан направи поредица от 72, за да се доближи още повече до финалната права - 16:8. Уилсън предизвика усмивки, питайки рефера Марсел Екхарт дали това е последният фрейм от сесията, вероятно надявайки се да е така. За негово съжаление, паузата щеше да дойде чак след следващата партия. С два мини-брейка от около 30 точки Рони си изгради позиция да атакува фрейм-бол - черната от оригиналната й позиция - но пропусна, с което удължи сблъсъка в заключителния фрейм. Уилсън обаче пропусна лесна черна и съвсем си елиминира възможността да избегне разгром, като двамата се оттеглиха при 17:8.

