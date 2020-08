Италия Лацио оттегля офертата към Давид Силва 16 август 2020 | 17:03 - Обновена Прочетена 1123 0



Лацио е дал краен срок на халфа на Манчестър Сити Давид Силва да каже дали ще приеме офертата на клуба. Ако до края на днешния ден испанецът не даде отговор, римляните ще оттеглят предложението си.Вчера Силва изигра последния си мач за Ман Сити. Той влезе като резерва срещу Лион , а тимът на Пеп Гуардиола загуби с 1:3 и отпадна на четвъртфиналите на Шампионската лига.34-годишният футболист става свободен агент и има редица предложения. Според "Гадзета дело Спорт" той игнорира обажданията от Лацио, тъй като все още обмисля къде да продължи кариерата си. Това е причината италианският клуб да прибегне до краен срок, в който ще го чака.Римляните предлагат на Силва 3-годишен договор и заплата в размер на 4 милиона евро на сезон. Офертата включва и редица бонуси, както и личен шофьор и частен самолет на негово разположение, с който той да посещава семейството си в Испания. Валенсия също следят ситуацията, а играчът е изкушаван и от предложение за големи пари в Катар.

