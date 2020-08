Тенис Халеп триумфира в Прага 16 август 2020 | 16:47 Прочетена 96 0



копирано

Водачката в схемата Симона Халеп спечели титлата на турнира по тенис на червени кортове в чешката столица Прага с награден фонд 225,500 хиляди долара. На финала румънката победи поставената под номер 3 в схемата Елизе Мертенс с 6:2, 7:5 за 95 минути.



Top seed @Simona_Halep wins her 21st career WTA singles title and her first of the summer



Halep defeats Mertens, 6-2, 7-5, to claim the @tennispragueopn trophy! pic.twitter.com/euUERFlEQG — wta (@WTA) August 16, 2020 Халеп, която е номер 2 в световната ранглиста, спечели първия сет след само 39 минути. Тя загуби подаването си във втория гейм, но след 0:2 спечели следващите шест поредни части и поведе в резултата.

Във втория сет румънката имаше аванс от 4:2, но Мертенс взе следващите три поредни гейма и направи обрат 5:4.



Халеп изравни, след което стигна до пробив за 6:5 и при своя сервис затвори срещата с първия си мачбол.

Мертенс завърши двубоя с 32 непредизвикани грешки и 20 печеливши удара, а Халеп с 21 печеливши удара и 17 непредизвикани грешки.



On the brink of an exit in her first two matches, Halep dominates her next 3 to take the Prague title.



d. Hercog 61 16 76(3)

d. Krejcikova 36 75 62

d. Frech 62 60

d. Begu 76(2) 63

d. Mertens 62 75 pic.twitter.com/fou72fRdec — WTA Insider (@WTA_insider) August 16, 2020 За 28-годишната Халеп това е втора титла за годината след тази от Дубай през февруари, както и 21-а в кариерата й. За 28-годишната Халеп това е втора титла за годината след тази от Дубай през февруари, както и 21-а в кариерата й. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 96

1