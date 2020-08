Официално: Адесаня срещу Коста на UFC 253

Израел Адесаня ще направи следващата защита на титлата си в средна категория на UFC срещу непобедения Пауло Коста.

От веригата официално обявиха, че дългоочакваният двубой ще се състои през септември, като по първоначална информация датата трябваше да бъде 20-ти, но е изместено със седмица по-късно и ще бъде главното събитие на UFC 253 на 27-ми септември. Мястото на събитието все още не е обявено, но, според слуховете, отново ще бъде Абу Даби.

UNDEFEATED vs. UNDEFEATED!



@stylebender vs @BorrachinhaMMA is locked in for Sept. 27th #UFC253 pic.twitter.com/4v7MXU67VV