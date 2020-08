Нуркич: Не исках да играя, но го направих заради покойната ми баба

Центърът на Портланд Юсуф Нуркич трябваше да покаже железни нерви, за да излезе на паркета за снощния дуел на Блейзърс срещу Мемфис. Само няколко часа преди битката босненският баскетболист научи, че скъпата му баба е починала, след като не е успяла да се пребори с коронавируса. Въпреки това Нуркич събра сили и изигра феноменален мач, завършвайки с 22 точки, 21 борби и 6 асистенции, бивайки в основата на успеха за своя тим. Семейна трагедия сполетя звезда на Портланд

Before taking the court, the Trail Blazers huddled around Jusuf Nurkic, whose grandmother died today due to complications from COVID-19. pic.twitter.com/4ct0wuQqf3