НА ЖИВО: Следете състезанието за Гран При на Австрия в клас MotoGP

Австрийската писта "Ред Бул Ринг" ще приеме четвъртия старт за 2020 година в клас MotoGP.

Пилотът на Yamaha Маверик Винялес се поздрави с победа във вчерашната квалификация и ще потегли от първа позция, като компания на челната редица ще му Джак Милър (Pramac Ducati) правят лидера в шампионата Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT).

Маверик Винялес ще потегли първи в ГП на Австрия в MotoGP

Победителят от Гран При на Чехия преди седмица Брад Биндър с KTM ще потегли едва 17 днес, след слабо представяне в домашната квалификация за неговия отбор.

Надпреварата в Австрия отново ще бъде пропусната от шесткратния световен шампион в кралския клас Марк Маркес (Repsol Honda), който все още се възстановява от контузията, която получи в откриващата сезона Гран При на Испания. Компания в лазарета на испанеца ще прави Франческо Баная (Pramac Ducati), който се контузи по време на първата тренировка в Чехия миналия петък.

Линк към състезанието може да намерите ТУК.



Първите трима на стартовата решетка заложиха на различен избор на гуми, като и тримата са с мека задна гума, а Винялес ще заложи и на мека предна, за разлика от него Милър и Куартараро са със средно твърда такава.

Старт на състезанието!



Най-добро потегляне направи пилотът на Ducati Андреа Довициозо, който от четвърта позиция се изкачи до второ място зад Милър, докато Винялес е шести, след като загуби позиции от милър, Довициозо, Пол Еспаргаро (KTM), Жоан Мир (Suzuki) и Алекс Ринс (Suzuki).

Във втората обиколка Ринс допусна грешка при спирането за третия завой, която го смъкна до 11 позиция. В края на същия тур Пол Еспаргаро се опита да изпревари Довициозо за втората позиция на деветия завой, но атаката му бе науспешна.

Зад него продължиха да се движат Мир, Винялес, Куартараро, Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT) и Валентино Роси (Yamaha), които оформяха челанта група.

В четвъртия тур, Еспаргаро най-накрая успя да се изкачи до второто място, но Довициозо веднага се пробва да приложи преса, която обаче бе неуспешна.

В шестата обиколка Куартараро изтърва спирането за четвъртия завой и се смъкна до 22-та позиция, а в нейния край Еспаргаро успя да мине и пред Милър, с което изведе KTM на лидерска позицив в тяхната домашна надпревара.

Зад испанецът битката за останалите две места на подиума продължи да е напечена, като в нея активно участие взеха Милър, Довициозо и Мир, като тримата тримата изоставаха с половина секунда от Еспаргаро и бяха на почти седем десети пред Мигел Оливейра (Tech 3 KTM).

Червен флаг! Жесток инцидент на спирането за трети завой между Морбидели и Йоан Зарко (Avintia Ducati) разпръсна множество отломки по пистата, което принуди орагнизаторите да прекратят състезанието в девета от общо 28 обиколки.

Двата мотора летяха толкова опасно, че Роси и Винялес се разминаха на косъм от това да бъдат пометени от тях на изхода от третия завой.

Инцидентът между Морбидели и Зарко много напомни за този между Такума Сато и Ник Хайдфелд във Формула 1 от 2002 година на същото трасе.

Зарко се отърва невредим от инцидента, докато Морбидели бе изнесен на носилка и все още няма информация за неговото състояние.

Шефът на състезанието потвърди, че състезанието ще бъде рестартирано след 5 минути, като стартовата решетка ще бъде базиране на класирането в края на осмата обиколка, а новата състезателна дистанция е 20 обиколки.



Това ще постави на пол позиция Пол Еспаргаро, като до него на първата редица ще застанат Милър и Довициозо.