Зверската забивка на Лилард през гиганта Валанчунас (видео)

Плеймейкърът на Портланд Трейл Блейзърс Деймиън Лилард напомни на феновете, че не разполага единствено с умението да поразява целта от далечно разстояние. Снощи, по време на битката на неговия тим с Мемфис Гризлис, Лилард експлодира към коша и стовари целия си натрупан гняв върху безпомощното тяло на 213-сантиметровия гигант Йонас Валанчунас. Вижте сами бруталната забивка на 188-сантиметровия лидер на Блейзърс:

Point guards ATTACKING the rim in the 3rd. pic.twitter.com/RRvD1kgHv0