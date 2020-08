Моторни спортове MP Motorsport с втора победа във Формула 2 на "Каталуния" 16 август 2020 | 13:30 Прочетена 91 0



Фелипе Другович записа своята втора победа от началото на сезона във Формула 2, след като триумфира в спринтовото състезание на пистата „Каталуния“ в Испания. По този начин бразилецът донесе втора победа за уикенда на своя отбор MP Motorsport, след като неговия съотборник Нобухару Мацушита триумфира във вчерашната основна надпревара. It's getting emotional down at @mpmotorsport_



A double-winning weekend for the Dutch team #SpanishGP #F2 pic.twitter.com/Hy1WyO9uv7 — Formula 2 (@FIA_F2) August 16, 2020 Другович, потегли от втора позиция, но още преди първия завой бе пред потеглилия първи Лука Гиото (Hitech), след което отвори преднина от близо осем секунди в рамките на първите 10 обиколки, която му бе достатъчна за успеха. Втори на подиума остана именно Гиото, който трябваше да удържи зад себе си лидера в шампионата Калъм Илот (UNI-Virtuosi) в първата половина на състезанието. Тогава британецът изпита огромни проблеми с високата деградация на твърдите сликове на Пирели и се смъкна до осмата позиция на финала. За Илот това състезание не бе голяма загуба в генералното класиране, тъй като неговите най-близки преследвачи в шампионата имаха по-слаби класирания, отново заради високата деградация на гумите, която дори принуди и някои от пилотите да направят спиране в бокса. Един от тях бе най-близкият преследвач на Илот, Роберт Шварцман (Prema), който на финала остана едва 13-ти. LAP 21/26



Schumacher is up to P3 after overtaking his fellow @insideFDA member Ilott!#SpanishGP #F2 pic.twitter.com/2ijjbU9pk6 — Formula 2 (@FIA_F2) August 16, 2020 Трети на подиума днес остана съотборникът на Шварцман, Мик Шумахер, за когото това е четвърти подиум от началото наа сезона. Зад сина на седемкратния световен шампион във Формула 1 останаха двамата японци Юки Цунода (Carlin) и вчерашния победител Мацушита. Местата в точки бяха запълнени от Никита Мецепин (Hitech), Педро Пикет (Charouz) и Илот, който завърши девети, но бе печеливш от петсекундното наказание на завършилия осми Кристина Лунгард (ART), което позволи на лидера в шампионата да вземе една точка днес. Датчанинът бе наказан, след като изпревари Илот в последната обиколка, но бе изляза извън ограниченията на пистата в последния шикан на испанското трасе. TOP TEN



A second victory of the season for @FelipeDrugovich #SpanishGP #F2 pic.twitter.com/fSWBYPTTIm — Formula 2 (@FIA_F2) August 16, 2020 В генералното класиране Илот продължава да води с актив от 121 точки, втори е Шварцман със 103, а тройката завършва Лунгард, който не записа нито една точка в Испания, с 87 пункта. Следващият кръг във Формула 2 ще се проведе на белгийската писта „Спа“ в последния уикенд на август.

