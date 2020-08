ММА Стипе Миочич надви Даниел Кормие в брутална битка и защити титлата си на UFC 252 (видео) 16 август 2020 | 08:10 - Обновена Прочетена 2650 0



Шампионът в тежка категория на UFC, Стипе Миочич влезе в клетката с бившият шампион Даниел Кормие . Двамата оглавиха събитието UFC 252, което се проведе във Вегас. Срещата беше трета между двамата и сложи край на тяхната вражда. Двамата бойци си спретнаха здрав двубой, който видя всичките 5 рунда за разлика от първите две битки, в които двамата си размениха по една победа с нокаут.

AND. STILL.



Stipe Miocic comes out on top of his trilogy with Daniel Cormier and retains his belt at #UFC252 pic.twitter.com/mMOgtI9v3y — SportsCenter (@SportsCenter) August 16, 2020

Кормие се хвалеше, че ще използва своята борба и ще налага битка на земята, но това не се случи. Двамата си разменяха брутални попадения и в края на първия рунд Кормие успя да разклати Миочич, но шампиона остана на крака. В този рунд Кормие бръкна в окото на Миочич, който беше прегледан от лекар и продължи да се бие.



Във втория рунд Стипе пое инициативата и в края на рунда беше близо до победата с нокаут. Стипе вкара много тежки попадения на Кормие, който се свлече на земята, но сирената го спаси. Здравите размени на удари продължиха и в останалите три рунда. Стипе успяваше да спре набезите на Кормие за събаряне. В края на третия рунд Стипе бръкна в окото на Кормие, който се оплака да рефера и на почивката сподели, че не вижда нищо. Въпреки това бившия двоен шампион продължи да се бие до самия край.



And that is it!



The third and final bout goes the distance. #UFC252 pic.twitter.com/X9LLkKyml7 — UFC (@ufc) August 16, 2020 Така враждата между тях приключва в полза на Миочич, който навлезе в серия от 2 поредни победи и сега ще му се наложи да направи ревашн и срещу Франсис Нгану. Кормие от своя страна не беше доволен от решението и навлезе в серия от 2 поредни загуби. Това вероятно е последната му битка в ММА.

Срещата им стигна до съдийско решение, което беше единодушно в полза на шампиона - (49-46, 49-46, 48-47).Така враждата между тях приключва в полза на Миочич, който навлезе в серия от 2 поредни победи и сега ще му се наложи да направи ревашн и срещу Франсис Нгану. Кормие от своя страна не беше доволен от решението и навлезе в серия от 2 поредни загуби. Това вероятно е последната му битка в ММА. #UFC252 results: @StipeMiocic def. Daniel Cormier via unanimous decision (49-46, 49-46, 48-47) – to defend heavyweight title



Full play-by-play: https://t.co/Zmq70L8bFU pic.twitter.com/RnNiNsipfd — MMA Junkie (@MMAjunkie) August 16, 2020 Стипе МиочичДаниел Кормие

