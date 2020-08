НБА блейзърс - гризлис 15 август 2020 | 21:52 Прочетена 7 0



This morning's starting 5.



@Dame_Lillard

@CJMcCollum

@carmeloanthony

@zcollins_33

@bosnianbeast27 pic.twitter.com/8dN2A6kCD3 — Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 15, 2020 Портланд излезе на паркета в типичната си стартова петица от Деймиън Лилард, Си Джей МакКълъм, Кармело Антъни, Зак Колинс и Юсуф Нуркич. Мемфис започна с Джа Морант, Дилън Брукс, Кайл Андерсън, Антъни Толивър и Йонас Валанчунас.



First Five vs. @trailblazers



@JaMorant

@dillonbrooks24

@KyleAnderson5

@ATolliver44

@JValanciunas



: ABC #MemphisVsErrrbody | @ToyotaMotorCorp — Memphis Grizzlies (@memgrizz) August 15, 2020 Началото на двубоя бе доста нетипично, тъй като първите 8 точки в актива на Портланд дойдоха от наказателната линия. Все пак натрупаните фаулове не попречиха на ритъма на игра на Мемфис и те взеха преднина при 8:11. Две поредни тройки - по една на Лилард и Колинс, предизвикаха първия тайм-аут в мача, поискан от скамейката на "гризлитата" - 14:11.



D.O.L.L.A. pic.twitter.com/uWqofJiA1c — Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 15, 2020 Портланд не правеше почти никакви грешки в защита и не даваше никакви лесни точки на Мемфис, а в офанзивен план трупаха актив, който в един момент стана 11 точки при 25:14 след пет поредни точки на резервата Марио Хезоня. Тройка на Нуркич увеличи разликата до 14 точки преди втория тайм-аут в мача. Резултатът след първите 12 минути бе 31:19 в полза на Портланд. Играчите на Мемфис сякаш бяха забравили за случилото се в първия период и отвориха серия от 6:0 за начало на втората четвърт, чрез която стопиха дефицита си до едва 6 точки при 31:25. Кайл Андерсън и Йонас Валанчунас бяха в основата на обрата за Мемфис, който стана факт след два успешни наказателни на литовеца за 33:34 - Портланд имаше едва 2 точки на сметката си за над 3 минути игра във втората част.



Лилард влезе от пейката и веднагически реализира два поредни специалитета от тройката, но и Мемфис отвърна с перфектни стрелби на Дилън Брукс от далечно разстояние - 39:42 за "гризлитата". Дойде ред и на Портланд да си върне преднината, а това се случи след бързи 7 точки на Нуркич, който се справяше блестящо и не позволи на болката от смъртта на баба си да му повлияе - 52:46 за Портланд. Шестточковата разлика се запази и до самия край на вторите 12 минути - 58:52 за Трейл Блейзърс.



