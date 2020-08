Колоездене Белгийски колоездач беше откаран в болница след падане от 15 метра височина 15 август 2020 | 20:16 Прочетена 207 0



Фаворитът за титлата Ремко Евенепул (Белгия) беше откаран с линейка в болница след тежка катастрофа и падане в дере по време на днешния етап на колоездачната обиколка на Ломбардия. Белгиецът е преминал над мост по време на спускане, когато е станала катастрофата, но е бил "жив и в съзнание", съобщи италианската телевизия "Рай".



Oh fuck, no!!! Remco Evenepoel at #tourdelombardy #lombardia pic.twitter.com/QDWP96lj3o — Trevor Ward (@willwrite4cake) August 15, 2020 Спортистът е загубил контрол и е паднал от моста, от приблизителна височина 15 метра. В същото време след падането той се е приземил върху бетонна ограда. Спортистът е загубил контрол и е паднал от моста, от приблизителна височина 15 метра. В същото време след падането той се е приземил върху бетонна ограда. 20-годишният Евенепул вече има девет победи през този сезон, повече от всеки друг състезател в света за годината. Remco Evenepoel is speaking with the doctor and out of the ravine after crash in #Lombardia pic.twitter.com/HzOcNf2YLB — Vince Van Genechten (@VVGenechten) August 15, 2020 0



