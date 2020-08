Три коли за сигурност донесоха победата на японски ветеран във Формула 2 на "Каталуния"

Японецът Нобухару Мацушита (MP Motorsport) спечели основното състезание от шестия уикенд за сезон във Формула 2, който се провежда на испанската писта „Каталуния“. Мацушита, който е в своя общо пети сезон в шампионата, включително и когато той бе известен като GP2, бе 18-ти на стартовата решетка и избра стратегия с дълъг първи стинт с твърдите сликове на Пирели.

Към средата на състезанието не изглеждаше възможно, Мацушита да се поздрави с успеха, но Джулиано Алези (HWA) и Шон Галеал (DAMS) имаха инцидент на десети завой в 25-та от общо 37 обиколки, като това наложи излизането на колата за сигурност в перфектния момент за пилота на MP Motorsport. Той успя да направи своя пит стоп за меките гуми по време на колата за сигурност, което го върна на трета позиция на пистата зад неговия сънародник Юки Цунода (Carlin) и стартиралия първи Калъм Илот (UNI-Virtuosi), който избра да направи второ посещение при своите механици зад автомобила за сигурност.

При рестарта Цунода направи много силна защита в първите три обиколки, което евентуално позволи на Мацушита да атакува Илот от външната страна на четвъртия завой, като двамата бяха гума до гума в рамките на следващите три завоя, но японецът се поздрави с успеха в този двубой. Това остави Илот лесна плячка за двамата руснаци Никита Мацепин (Hitech) и Роберт Шварцман (Prema), като Шварцман успя да изпревари и двамата пилоти пред себе си. В началото на следващата обиколка Мацушита успя да изпревари и Цунода за водачеството благодарение на системата DRS на дългата старт/финална права, а на трети завой това направи и Шварцман, с като двамата запазиха тези си позиции до финала.

Секунди по-късно бе изкаран третият и последен автомобил за сигурност в днешното състезание, след като Рой Нисани (Trident) се озова в предпазните заграждения от външната страна на трети завой.

По време на този сейфти кара, състезанието достигна и своя 60-минутен лимит, но комисарите все пак успяха навреме да отстранят повредения болид на израелския пилот от пистата, което позволи състезанието да бъде рестартирано за една последна 35-та състезателна обиколка. В нея, зад Цунода, който отново направи перфектна защита при подновяването на състезанието, стана пълно разбъркване, в което Илот се смъкна до шеста позиция на финала. Пред него останаха Мацепин, Гуан-Ю Джоу (UNI-Virtuosi) и Цунода, които заеха местата от трето до пето. Руският пилот обаче получи наказание, за това, че на спази указанията за безопасно връщане на пистата при излизане от ограниченият на втори завой, което го смъкна до 13-та позиция и изкачи Илот на пета.

Шести днес завърши Мик Шумахер (Prema), който потегли пети и също заложи на дълъг първи стинт, но направи своето спиране в бокса преди излизането на колата за сигурност и той не успя да се възползва от нея. Седми и осми останаха Фелипе Другович (MP Motorsport) и Лука Гиото (Hitech), като двамата ще си поделят първите две места на стартовата решетка в утрешното спринтово състезание.

Последните две позиции в зоната на точките днес заеха Дан Тиктъм (DAMS) и Луи Делетра (Charouz).

След днешния ден, лидер в генералното класирането продължава да е Калъм Илот, който има актив от 120 пункта и води със 17 пред Роберт Шварцман. Трети с актив от 87 точки е Кристиан Лунгард (ART), който днес остана 11-ти.

Утрешната спринтова надпревара стартира в 12:10 часа българско време.