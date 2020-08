Снукър "Крусибъл" зове: Рони с убедителен аванс след първата сесия на финала 15 август 2020 | 18:38 Прочетена 1032 0



The @Betfred World Championship final continues at 7:30pm #ilovesnooker pic.twitter.com/gJJC9aNdvG — World Snooker Tour (@WeAreWST) August 15, 2020 Голямата звезда на снукъра Рони О'Съливан поведе с 6:2 на Кайрън Уилсън във финала на Световното първенство в шефилдския театър "Крусбиъл". Стандартът на игра не бе особено висок, главно заради голямото напрежение, с което трябваше да се справят двамата майстори на щеката.

Things we love to see.



And hear #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/W65hYS9Xhy — World Snooker Tour (@WeAreWST) August 15, 2020 И двамата направиха доста нехарактерни грешки, но тези на О'Съливан не бяха материализирани от съперника му по най-добрия начин, защото той самият не можеше да намери необходимия оптимален ритъм край зеленото сукно. За Рони това е седми финал на Световното и той преследва своята шеста титла, която би го изравнила с легендата Стив Дейвис и би го доближила на само една от рекордьора Стивън Хендри. Уилсън пък за първи път в кариерата си се бори за най-ценния трофей в джентълменския спорт, като е 30-ият различен участник във финал на световни първенства.



И двамата имаха изключително емоциоални, изтощаващи и исторически драматични полуфинални сблъсъци вчера, което също допринесе за липсата на оптимален ритъм между топките. Все пак Ракетата направи сенчъри брейк от 106 точки в седмия фрейм за 5:2, а иначе Уилсън вероятно може да се чувства донякъде късметлия, че "открадна" първата си партия за деня, след като Рони пропусна фрейм-бола си - лесна кафява от оригиналната позиция.



В последния фрейм за сесията и двамата състезатели се редуваха с неточности в изпълненията си, като се въвлякоха в сейфти битки. В крайна сметка след 40-минутен дуел Уилсън не можа да вкара трудна и дълга розова, което даде шанс на Ракетата да спечели шестия си от осем фрейма.

