Маверик Винялес ще потегли първи в ГП на Австрия в MotoGP

Пилотът на Yamaha Маверик Винялес спечели квалификацията преди Гран При на Австрия в клас MotoGP, след като записа време от 1:23.450 на пистата „Ред Бул Ринг“. По този начин испанецът записа своя десети пол позишън кралския клас.

Втори на утрешната стартова решетка ще застане Джак Милър с Pramac Ducati, който даде време със само 0.068 по-слабо от това на Винялес. Последен от първата редица ще потегли лидерът в световния шампионат Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT), който завърши на 0.087 от своя бъдещ съотборник в заводския тим на Yamaha.

Андреа Довициозо ще напусне Ducati в края на 2020 година

Първи на втората редица утре ще застане Андреа Довициозо, който по-рано днес обяви, че ще напусне заводския отбор на Ducati след края на настоящата кампания. Италианецът даде време с 0.156 по-слабо от това на Винялес. Освен Дови на втора редица ще се наредят още Пол Еспаргаро с KTM, който бе със само 0.006 по-бавен от Довициозо и пилотът на Suzuki Жоан Мир, който завърши на 0.223 от първото място.

What a huge lap from @ValeYellow46!



The Doctor salvages second to advance through to Q2! #AustrianGP pic.twitter.com/Agl8UNMK8C — MotoGP™ (@MotoGP) August 15, 2020

На трета редица в утрешния ден ще застанат Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), Алекс Ринс (Suzuki) и Йоан Зарко (Avintia Ducati), а последни във втората фаза на квалификация останаха Такааки Накагами (LCR Honda), Мигел Оливейра (Tech 3 KTM) и Валентино Роси (Yamaha).

What a sensational Qualifying session as @mvkoficial12 grabs pole with half a second covering all 12 riders!



What a race in store tomorrow! #AustrianGP pic.twitter.com/PYeRRKMpJy — MotoGP™ (@MotoGP) August 15, 2020

Първи извън втората част на квалификацията остана Данило Петручи (Ducati), който още по време на първата фаза обвини Алейш Еспаргаро (Aprilia) за това, че испанецът го е блокирал в последните два завоя на австрийската писта, което е коствало на италианеца място в заключителната сесия.