Моторни спортове Андреа Довициозо ще напусне Ducati в края на 2020 година 15 август 2020 | 15:08 Прочетена 225 0



копирано

Италианецът Андреа Довициозо ще напусне тимът на Ducati в MotoGP след края на настоящата кампания, това бе потвърдено от мениджъра на вице шампиона за последните три година, Симоне Батистела. BREAKING: @AndreaDovizioso will not continue with Ducati past 2020! #AustrianGP pic.twitter.com/zTGWiyAWAq — MotoGP™ (@MotoGP) August 15, 2020 Довициозо се присъедини към тима от Болоня през 2013 година, като бе един от основните фактори във възраждането на италианския тим и връщането му на победния път. Преговорите между Ducati и Довициозо бяха много турбулентни, като на няколко пъти изпадаха в застой. В четвъртък шефът на италианския отбор заяви, че бъдещето на Дови ще бъде решено след двата поредни състезателни уикенда на „Ред Бул Ринг“, но раздялата между двете страни бе обявена от лагера на пилота преди старта на квалификацията за Гран При на Австрия. „Днес уведомихме Ducati, че Андреа не смята да продължи взаимоотношенията си с отбор. Сега той иска да се съсредоточи върху шампионата и тези състезания“, заяви Батистела пред Sky Italia. Мениджърът на Довициозо добави, че реално разговори за икономическата страна на сделката между двете страни не е имало. Последният свеотвен шампион на италианците Кейси Стоунър коментира в Twitter раздялата между Довициозо и Ducati. "Само моето мнение, но не мисля, че Ducati могат да си позволят да загубят някой като Довициозо. Мисля, че ще осъзнаят по някое време, че пилотът е този, който носи резултатите, не въздушния тунел, и пилотите трябва да бъдат слушани", написа австралиецът. Just my opinion but I don’t believe @DucatiMotor can afford to loose someone like @AndreaDovizioso.

I think they need to realise at some point that it’s the rider, not wind tunnels that get results, so listen to them... — Casey Stoner (@Official_CS27) August 15, 2020 Не е ясно дали италианецът ще продължи своята състезателна кариера в кралския клас, тъй като единственото свободно място в заводски отбор е това в Aprilia, но италианския отбор все още изчаква развитието на допинг скандал с Андреа Яноне преди да вземе решение кой ще е съотборник на Алейш Еспаргаро. С раздялата си и с Довициозо, Ducati ще разчитат на изцяло нов пилотски състав през 2021 година, след като по-рано през година стана ясно, че и Данило Петручи ще напусне Болония. Победителят от Гран При на Италия през миналата година ще премине в тима на Tech 3 KTM, където ще си партнира в Икер Лекуона. Мястото на Петручи в заводския тим на италианците ще бъде заето от Джак Милър, докато идентичността на неговия съотборник ще стане известна на по-късен етап.

Още по темата

0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 225

1