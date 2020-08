Човекът, който управляваше Арсенал досега, напусна клуба

Арсенал се разделя със спортния си директор Раул Санлехи, съобщава изненадващо “Скай Спортс”.

Испанецът бе част от лондончани от ноември 2017-а година, когато пристигна в клуба. Малко по-късно тогавашният изпълнителен директор Иван Газидис напусна, а Санлехи получи цялата власт по оперативното управление на клуба. Той е бивш спортен директор на Барселона.

We are announcing today that head of football Raul Sanllehi is leaving the club and Vinai Venkatesham, our current managing director, will lead us going forward.