Маркиньос: Ботев може да спре Лудогорец! Рууни не чува с лявото ухо

Официалният екип на Ботев (Пловдив) за сезон 2020/2021 ще бъде пуснат в продажба в 12:00ч. на 24.07 (петък). Домакинският екип на "жълто-черните" ще се продава на промоционална цена 59.90лв., като са налични всички размери. Феновете могат да закупят фланелка с изчистен гръб, както и екип на Тодор Неделев и Лъчезар Балтанов. Официалната мачова фланелка може да бъде закупена от фен магазина на "Футболен комплекс Ботев 1912", както и с онлайн поръчка във фейсбук страницата на Клуба или на e-mail: fc_botev@botevplovdiv.bg. За феновете ще бъде достъпна и поръчка на персонализиран екип с номер и име на гърба, като срокът за изпълнение на поръчката е 10 работни дни. #botevplovdiv

