Премина и третият ден от ветроходната регата "Кор Кароли"

Водни спортове

0



копирано



Днес беше третият състезателен ден от ветроходната юбилейна 20-та регата "Кор Кароли 2020". Най-доблре в клас IRC се представи екипажът на "Akashaena" с шкипер Румен Никитов от Черноморец Бургас. Втори са "Back to Basix" - Красимир Маринов от Порт Бургас, а трети "Darina" - Иван Цветков от Синева Варна.В клас Class IRC 1 призовата тройка за деня изглежда така:



1. "Petra" - Никола Дуков, Варна.

2. "One Spirity" - Ангел Лингорски

3. "Alexa X" - Александър Александров



Най-добре в клас ORC се представиха днес от екипажа на "Mint Milk" с шкипер Калин Георгиев от Кап. Г. Георгиев Варна. Втори останаха "Wasabi Dentaprime" - Валентин Николов от Черноморец Бургас. Трети са "Back To Basix" - Красимир Маринов от Порт Бургас.



В клас ORC A първенци за днешия ден са "LZ Yachting 1991" - Лъчезар Братоев. Те изпревариха "Alexa X" - Александър Александров от Несебър 2000, а трети останаха "Extasy" - Милен Минков, също от Несебър 2000.



В клас "Конрад 25 R" първи са "Albireo" - Венцеслав Мазаков от Черно море Бриз Варна. Второ място за "Phoenix" - Богмил Пехливанов от Синева Варна. Трето място за "Victoria" - Любомир Николов от Черноморец Бургас.



Утре е последният ден от регатата, като са предвидени три гонки във варненския залив. Награждаването е в 19.00 часа на Морска гара.