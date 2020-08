"Крусибъл" зове: Рядко срещана драма и първи финал за Уилсън

Кайрън Уилсън за първи път в кариерата си се класира за финал в Световното първенство по снукър по възможно най-драматичния и рядко срещан начин след победа със 17:16 над Антъни Макгил. Този полуфинален дуел остана в сянката на титаничния сблъсък между Рони О’Съливан и Марк Селби, но последният фрейм, продължил над 1 час, ще бъде помнен дълго време.

